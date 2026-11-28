L’iniziativa del Leo Club e dell’associazione Le Foglie di Dafne ha affiancato alla rappresentazione artistica un confronto sulle diverse forme di sopraffazione e sulle attività di sostegno alle vittime portate avanti sul territorio

Cinque storie per raccontare altrettante forme di violenza sulle donne, portando sulla scena non soltanto il dolore di chi le subisce, ma anche la possibilità di affrancarsi da situazioni di sopraffazione e riconquistare la propria libertà. È il filo conduttore di “Donne oltre la paura”, l’iniziativa promossa dal Leo Club Vibo Valentia e dall’associazione Le Foglie di Dafne in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

La serata, ospitata presso la struttura Save the Date, ha coniugato teatro e impegno civile, affiancando alla rappresentazione artistica una riflessione sul fenomeno della violenza di genere e sulle attività di contrasto portate avanti sul territorio vibonese.

A moderare l’incontro è stata la criminologa Elsa Scuticchio. Presenti, tra gli altri, la vicesindaca di Vibo Valentia Loredana Pilegi, il presidente del Leo Club Matteo Riga, intervenuto per i saluti iniziali, e Mattia Natoli, cerimoniere e curatore dell’organizzazione.

Cinque monologhi per raccontare la violenza di genere

Al centro della serata la rappresentazione teatrale scritta da Tiziana Ceravolo, che ne ha curato anche la regia insieme a Raffaela Santelli, con l’accompagnamento al violino di Antonella Mirabello.

Sul palco Francesca Anastasi, Mariangela Rovito, Titti Romano, Lorenza Polistena e Vera Rubino hanno dato voce, attraverso cinque monologhi, ad altrettante declinazioni della violenza: fisica, psicologica, economica, sociale e assistita.

Un percorso narrativo concepito per mettere in evidenza anche quelle forme di sopraffazione che non lasciano segni visibili sul corpo, ma che si insinuano nella quotidianità attraverso parole umilianti, divieti, isolamento e comportamenti volti a esercitare un controllo sulla vita delle donne.

La rappresentazione ha posto l’accento anche sulla possibilità di interrompere queste dinamiche, sulla capacità di rialzarsi e sul diritto di ciascuna donna a riappropriarsi della propria autonomia.

L’impegno sul territorio contro la violenza

Alla rappresentazione teatrale è seguito l’intervento di Raffaela Santelli, operatrice dell’associazione Le Foglie di Dafne, che ha illustrato il lavoro quotidiano svolto sul territorio a sostegno delle donne e nel contrasto alla violenza di genere. Un contributo che ha riportato il confronto sul piano dell’assistenza e dell’impegno concreto, affiancando alla sensibilizzazione la testimonianza di chi opera in questo ambito.

Alla realizzazione dell’iniziativa hanno contribuito anche Giuseppe Colarusso e Giuseppe Staropoli, che hanno garantito il supporto tecnico.

A conclusione dell’incontro, l’invito a non considerare normali quei comportamenti che minano la dignità e la libertà della persona e a costruire una società nella quale nessuna donna sia costretta a scegliere tra la propria sicurezza e la propria autonomia. Un messaggio sintetizzato nelle parole che hanno accompagnato la chiusura della serata: «Sentirsi libere, non coraggiose».