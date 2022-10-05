Dialogherà con l’autore Marcostefano Gallo la book blogger e conduttrice radiofonica Elisa Chiriano

La libreria “Cuori d’inchiostro” di Vibo Valentia presenta una nuova opera letteraria. Venerdì 7 ottobre, alle ore 18,30, è infatti prevista la presentazione del libro dal titolo “L’illusione del Melograno”, scritto da Marcostefano Gallo ed edito dalla casa editrice “Luigi Pellegrini Editore”. In occasione della presentazione, dialogherà con l’autore la book blogger e conduttrice radiofonica Elisa Chiriano. Di seguito una descrizione del romanzo. “Nel piccolo borgo calabrese di Lirola il tempo scorre lento e monotono, soprattutto per Tancredi, il proprietario dell’unica farmacia del paese. Tutte le azioni della sua vita sono scandite dalla volontà della madre, che ne determina ogni passo. Tancredi è come un animale in cattività, inconsapevole della propria natura e di come si viva un’esistenza normale. Ma il destino verso il quale tutti a volte sentiamo di essere incanalati rivela le sue carte nella maniera più inaspettata. Una casa abbandonata, una storia celata dagli anni e dal silenzio cambierà la vita di Tancredi e di tutte le persone che gli stanno intorno, ribaltando e mescolando quelle che credeva fossero le certezze della sua fredda esistenza. La bugia diventa verità, la verità menzogna, in un vortice di rivelazioni e scoperte che porterà alla luce un terribile segreto”.