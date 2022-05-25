L’inaugurazione della nuova struttura pronta per tutti coloro che vorranno praticare pesistica e judo

Il prossimo 1° giugno, alla presenza del capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Lamberto Giannini, presso la Scuola allievi agenti di Vibo Valentia sarà inaugurata la sezione giovanile delle Fiamme Oro, aperta a tutti coloro che vorranno praticare le discipline della pesistica e del judo, avvalendosi degli insegnamenti di qualificati istruttori appartenenti alla Polizia di Stato. Alla manifestazione saranno presenti anche 70 studenti delle scuole vibonesi, che potranno seguire le esibizioni di noti atleti olimpionici delle Fiamme Oro. In tal modo, la Polizia di Stato rafforza il legame col territorio vibonese, offrendo ai giovani la possibilità di avvicinarsi a un percorso di legalità mediante la pratica sportiva.



Si ricorda che la palestra della Scuola allievi agenti è intitolata a Roberto Iavarone, agente ausiliario che aveva svolto il corso di formazione proprio a Vibo Valentia che, a soli 20 anni, nel 1984 perse la vita per salvare inermi cittadini presso l’aeroporto di Roma Fiumicino. In quella circostanza un pregiudicato jugoslavo, in preda ad una crisi isterica, minacciava con un coltello i passeggeri in transito, allorché l’agente Iavarone intervenne per cercare di bloccarlo, venendo colpito da due coltellate. Gravemente ferito, morì durante il trasporto in ospedale. All’agente Roberto Iavarone è stata concessa una medaglia d’oro al valor civile, alla memoria.