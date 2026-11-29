Anche il Conservatorio statale di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia partecipa alle celebrazioni per il centenario della nascita del senatore Antonino Murmura, rendendo omaggio a una delle figure più rappresentative della storia politica e istituzionale della città. L'appuntamento è per lunedì 30 novembre, alle ore 19, nella sala concerti dell'ex Collegio dei Gesuiti, dove il pianista Ivan Donchev, docente dell'istituzione musicale vibonese, terrà un recital interamente dedicato a Ludwig van Beethoven.

Il contributo di Murmura alla nascita del Conservatorio

La partecipazione del Torrefranca alle celebrazioni assume un significato particolare in considerazione del ruolo svolto dal parlamentare nell'istituzione del Conservatorio, oggi, come ricorda la nota stampa, unica istituzione di livello universitario della città e della provincia di Vibo Valentia.

«Alla sua lungimiranza politica e alla sua attenzione nei confronti della cultura e dell’alta formazione – sottolinea il Conservatorio – si deve, infatti, un importante contributo alla presenza in città di un’istituzione che ha rappresentato e continua a rappresentare una straordinaria opportunità di crescita culturale e professionale per intere generazioni di giovani musicisti».

La scelta di dedicare un concerto alla memoria del senatore nasce dunque dalla volontà di esprimere la riconoscenza dell'istituzione per il contributo offerto da Murmura allo sviluppo culturale del territorio.

Due celebri sonate di Beethoven

Per l'occasione Ivan Donchev eseguirà due tra le più note composizioni del repertorio pianistico beethoveniano: la Sonata n. 14 in do diesis minore, op. 27 n. 2, conosciuta come Al chiaro di luna, e la Sonata n. 18 in mi bemolle maggiore, op. 31 n. 3, nota come La caccia.

Definito da Aldo Ciccolini «artista di eccezionali qualità musicali», Donchev vanta una carriera concertistica internazionale che lo ha portato a esibirsi, tra l'altro, alla Merkin Hall di New York, al Conservatorio Čajkovskij di Mosca e alla Bösendorfer Saal di Vienna. Dal 2018 è impegnato nell'esecuzione in pubblico dell'integrale delle 32 sonate di Beethoven.

Le celebrazioni per il centenario

Il concerto si inserisce nel programma di iniziative promosso dal comitato organizzatore in collaborazione con la Fondazione Antonino e Maria Murmura, che fino al 4 dicembre coinvolgerà istituzioni, mondo della cultura, scuole e comunità cittadina.

Già sindaco di Vibo Valentia, senatore per sette legislature e sottosegretario all'Interno nel governo Ciampi, Murmura legò il proprio percorso politico anche alla battaglia per l'istituzione della Provincia di Vibo Valentia.

Dopo l'omaggio odierno allo stadio Luigi Razza, nella giornata di lunedì è previsto, alle 16, lo scoprimento di un busto dedicato al senatore nel largo cittadino che porta il suo nome. A seguire, alle 17.30, la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Attilio Nostro nella Chiesa degli Angeli. Le celebrazioni si concluderanno venerdì 4 dicembre nella sala consiliare della Provincia con un incontro istituzionale che coinvolgerà gli studenti e un approfondimento sulla storia della Prima Repubblica.