Previste raccolte di generi alimentari per l’Ucraina. Quindi un appello per la pace e una celebrazione per i partigiani

La sezione provinciale di Vibo Valentia dell’associazione nazionale Partigiani d’Italia (A.n.p.i.) ha organizzato due eventi di grande rilevanza per i prossimi giorni. Il primo (dal nome “Presidio per la Pace”) si terrà sabato 23 aprile, in piazza Martiri d’Ungheria a Vibo, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. In tale occasione, si potranno sia lasciare generi alimentari a sostegno del popolo ucraino che effettuare la raccolta firme per un “appello per la pace”. L’A.n.p.i. spiega infatti che si potrà «firmare l’appello che verrà poi inviato alle maggiori cariche dello Stato per il tramite della Prefettura. Bisogna mettere la parola “fine” a questa guerra d’aggressione, sostenendo i resistenti ucraini e aiutando le tante e i tanti cittadini ucraini in difficoltà. La pace non è semplicemente assenza di guerra, bensì affermazione concreta di diritto, diritti e libertà. Noi dell’A.n.p.i. lo sappiamo bene».



Lunedì 25 aprile, invece, l’associazione ha organizzato una cerimonia di commemorazione di partigiani (“Festa della Liberazione”), questa volta in piazza XXIV Maggio a Vibo alle ore 11:00. Aderiranno alle iniziative Amnesty International, Unicef, Wwf, Libera, Avis di Mileto, Cgil, Cisl, Uil, Usb, Pd, Psi, Azione, + Europa, Gfe, Liberamente Progressisti, DeMa, Prc, Primavera della Calabria.