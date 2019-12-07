Realizzato grazie al contributo di aziende e commercianti dell’associazione Stella polare, è stato “inaugurato” dall’amministrazione insieme al comandante della Capitaneria di porto

Luminoso e imponente. Un po’ come vorrebbero la loro cittadina coloro che l’hanno realizzato. È l’albero di Natale, installato nel piazzale della Capitaneria, reso possibile grazie al contributo dei commercianti dell’associazione Stella polare di Vibo Marina. Un albero che nelle intenzioni vuole simboleggiare appunto la ripresa economica, tanto attesa ma ancora non troppo vicina, di una cittadina che avrebbe tutte le potenzialità per diventare volano dello sviluppo di tutto il Comune.



Questa sera l’accensione delle luci alla presenza del sindaco Maria Limardo, degli assessori Domenico Primerano e Gaetano Pacienza, del comandante della Capitaneria Giuseppe Spera, e di alcuni commercianti in rappresentanza dell’associazione. Un’iniziativa lodevole resa possibile, come detto, dal contributo delle aziende e dei commercianti che hanno voluto rendere più luminoso e accogliente uno degli angoli più importanti della città, donando questo albero al Comune.