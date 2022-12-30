Le motivazioni del riconoscimento: "Azienda che mette le persone al centro e che grazie all’alto valore etico delle sue persone, ha sempre mostrato un forte senso di responsabilità sociale"

“A Baker Hughes, azienda che mette le persone al centro e che grazie all’alto valore etico delle sue persone, ha sempre mostrato un forte senso di responsabilità sociale alla comunità, con una attenzione particolare verso i più fragili e bisognosi”. Sono state queste le motivazioni per le quali è stata consegnata la “Medaglia di Benemerenza Il tempo della Gentilezza” alla responsabile del sito Baker Hughes di Vibo Valentia, l’ingegnere Maria Francesca Marino, in rappresentanza di tutta l’azienda, da parte del presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, in segno di gratitudine per il sostegno fornito durante la pandemia e per i valori dimostrati durante le molteplici collaborazioni. [Continua in basso]

In particolare, sono stati oltremodo considerati: il servizio erogato ai dipendenti, ditte esterne e famiglie, con un centro vaccinale istituito all’interno del sito; la donazione di quindici computer alla Croce Rossa per costruire un laboratorio digitale per i meno abbienti, i generi alimentari e di abbigliamento donati alle famiglie ucraine rifugiate nel territorio di Vibo e, ancora, il tempo trascorso dai volontari Baker Hughes con associazioni del territorio che si spendono per bambini e adulti affetti da disabilità fisica e mentale. La Medaglia di Benemerenza “Il tempo della Gentilezza” è un riconoscimento ufficiale finalizzato a compensare gli autori di attività di volontariato, sostegno e collaborazione durante l’emergenza sanitaria legata all’epidemia Covid-19 ed è stato attribuito a volontari della Croce Rossa, personale medico, istituzioni, individui e alcune poche aziende. “Un premio – dichiara la direzione del sito Baker Hughes di Vibo – che testimonia il nostro impegno sociale e che ci dà forza per continuare ad investire nei nostri valori”.

