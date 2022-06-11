La rassegna rientra nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova. Esposte antiche immagini sacre del collezionista Antonio Manco

“I santini: piccoli segni di fede-Esposizione di immagini sacre”. È questo il titolo della mostra in corso di svolgimento a partire da oggi 11 giugno presso il coro della chiesa “Beata Vergine Maria Immacolata-Sant’Antonio” di Vibo Valentia (Convento dei Cappuccini). La rassegna presenta la collezione di Antonio Manco, cultore e devoto di antiche immagini sacre. I fedeli e gli appassionati del settore potranno ammirare le oltre 200 immaginette devozionali (in gran parte riguardanti la Sacra Famiglia e frammenti di vita di Gesù e della Vergine Maria) a partire dalle 9.30 di questa mattina. L’ingresso alla mostra è libero. L’iniziativa rientra nell’ambito degli annuali festeggiamenti predisposti nella città capoluogo in onore di Sant’Antonio di Padova, dall’Unità pastorale “Spirito Santo-Santa Maria La Nova e San Michele-San Giuseppe”. La mostra “I santini: piccoli segni di fede-Esposizione di immagini sacre” rimarrà aperta al pubblico fino a lunedì 13 giugno. Oggi e domani 12 giugno potrà essere visitata dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 17.45. Nella giornata conclusiva di lunedì, festa di Sant’Antonio di Padova, rimarrà invece aperta dalle 16 alle 17.45 e dalle 19.30 alle 21.