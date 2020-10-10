Il gesto del restauratore vibonese Francesco Tambuscio lodato dal sindaco Limardo come «buon esempio di cittadinanza attiva»

«Un piccolo esempio di cittadinanza attiva, nel significato più profondo di voler fornire il proprio contributo alla comunità di riferimento con senso di partecipazione. È il caso del restauratore vibonese Francesco Tambuscio, il quale ha voluto mettere a disposizione della collettività la propria passione – l’arte del restauro – per restituire al Municipo e dunque alla città di Vibo Valentia, una vecchia aquila scolpita su gesso, rinvenuta in pessime condizioni di conservazione in uno degli uffici comunali. Il signor Francesco Tambuscio, dopo aver notato la predetta opera, e avendone compreso il pregio, si è offerto spontaneamente di eseguire gratuitamente i lavori di restauro nel proprio laboratorio. Nella mattinata odierna, l’aquila, che in qualche punto ha necessitato di qualche intervento di ricostruzione, è stata restituita in tutta la sua bellezza direttamente nelle mani del sindaco Maria Limardo, la quale ha potuto salutare e ringraziare personalmente l’artista per la gradita iniziativa, soffermandosi, soprattutto, sul significato del gesto». È quanto fa sapere in una nota il sindaco di Vibo.