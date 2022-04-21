L’increscioso episodio segnalato alla nostra testata da parte di una signora in dolce attesa: «Non c’è rispetto per nessuno»

«Quel furgone è sempre parcheggiato lì. Occupa puntualmente il posto rosa, quello destinato alle donne in gravidanza, davanti all’ospedale di Vibo Valentia». È quanto segnala e denuncia con forza alla nostra redazione una signora, che fa presente di avere chiamato anche più volte la Polizia municipale ma senza raggiungere alcun risultato. «Non è cambiato niente», riferisce visibilmente sconsolata la nostra interlocutrice, che aggiunge ancora: «Le donne in gravidanza come me sono quindi costrette a pagare il parcheggio nelle strisce blu per colpa di quel furgone. Non è, infatti, la prima volta che succede. Ed è sempre lo stesso mezzo. Sono anche andata al bar a chiedere gentilmente di spostarlo, ma il giorno dopo era sempre parcheggiato nello stesso posto. Non c’è rispetto per nessuno», questa l’amara conclusione della signora. Speriamo, dunque, che dopo la segnalazione della nostra testata il proprietario del furgone provveda a non parcheggiare più nell’area rosa destinata alle donne in gravidanza. Sarebbe un gesto di rispetto verso chi può, per diritto, occupare quell’area, oltre che una manifestazione di civiltà verso l’intera collettività vibonese.