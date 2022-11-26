L’iniziativa ha seguito un “format” che ha visto avvicendarsi l’animazione gastronomica, con attività di show cooking e degustazione Protagonista il giovane emergente chef, Alessio Sorce

Organizzato da Viboè, nella sede di Mesiano, si è svolto il Mercato dei prodotti agroalimentari del comparto rurale vibonese. L’iniziativa ha seguito un “format” che ha visto avvicendarsi l’animazione gastronomica, con attività di show cooking e degustazione, con una conversazione, sui temi della valorizzazione dei prodotti del territorio. In questo contesto, il protagonista principale è stato il giovane emergente chef, Alessio Sorce, che, con l’appassionata assistenza degli allievi dell’Istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione di Tropea, ha animato e la serata. Particolare apprezzamento, infatti, hanno riscosso le sue ricette, che proponevano una innovativa “contaminazione” tra la cultura gastronomica della sua terra d’origine, il Piemonte, con i prodotti del territorio.



Tra una degustazione e l’altra, hanno trovato spazio anche le parole, con gli interventi dello stesso chef, di Attilia Devito, della “Vibo Valentia Sommelier AIS”, di Gianfranco Manfredi, Giornalista-Sommelier, di Pino Grillo, presidente del Distretto del cibo del territorio rurale vibonese, del professore Cirillo dell’Istituto alberghiero, di Lello Greco, presidente del Cogal Monte Poro-Serre Vibonesi. I vari contributi hanno evidenziato la dotazione, di beni naturali, culturali, prodotti agro-alimentari ed eno-gastronomici, di cui dispone il territorio vibonese e di come tali “asset” possano costituire i pilastri di una strategia di crescita, economica e sociale e di sviluppo sostenibile del sistema locale.