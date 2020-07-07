La cerimonia si è svolta nella sede provinciale fra l’uscente Giampiero Rizzo e la reggente Maria Cavaliere

Cerimonia per il passaggio di consegne questa mattina, nella sede del comando provinciale dei vigili del fuoco di Vibo Valentia, tra il comandante uscente Giampiero Rizzo – nominato comandante provinciale di Treviso – ed il comandante reggente Maria Cavaliere. L’ing. Maria Cavaliere, dirigente superiore, è attualmente Dirigente dell’ufficio per il Soccorso pubblico, la colonna mobile regionale, il servizio Aib, la prevenzione e la sicurezza tecnica presso la direzione regionale dei vigili del fuoco della Calabria. Entrata nel corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1994, è stata nominata dirigente nel 2011 assumendo il ruolo di dirigente addetto al comando provinciale di Roma e successivamente di dirigente di supporto della direzione regionale Lazio (2011/2016). Ha poi assunto la dirigenza dell’ ufficio per i servizi informatici e dell’ufficio per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.