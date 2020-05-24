VIDEO - Si guarda con ottimismo alla stagione alle porte mentre nei lidi e nelle aree libere si riassapora un po’ di normalità dopo le incertezze degli ultimi mesi

Acqua ancora fredda e mare capriccioso. Ma la stagione estiva è alle porte… E Tropea è Tropea, anche nell’anno del coronavirus. Sulla spiaggia all’ombra della Madonna dell’Isola ci si crogiola al sole e si fa il primo bagno. In solitaria, distanziati o con la famiglia. Sono i primi bagnanti della stagione. Per i lidi, gli stabilimenti balneari ed il turismo organizzato si dovrà ancora aspettare.



Ma l’attesa è dolce e il coronavirus sembra non faccia più tanta paura. «Riapriremo il 20 giugno» – conferma il titolare di un lido balneare. Sta allestendo la struttura per accogliere i turisti. «Ancora non sappiamo come andrà questa stagione. Noi apriamo e quel che succederà, succederà».



Prevale comunque l’ottimismo. Si guarda alla bella stagione che verrà. Un po’ diversa rispetto a quanto ci si aspettava. Ma malgrado tutto si spera sia un successo.