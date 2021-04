La Vibonese torna al Luigi Razza e cerca punti contro l’Avellino – Video

Alla fine, dei tre ex, ne scenderà in campo soltanto uno. Quella fra la Vibonese e l’Avellino è una gara di fondamentale importanza per entrambe le squadre e la sfida sarebbe stata ancora più interessante per la presenza, nella fila degli irpini, di tre elementi che a Vibo hanno lasciato il segno. Ma una squalifica ha tolto di mezzo l’esterno mancino Fabio Tito (tre stagioni in rossoblù con annesso salto in Serie C) e un infortunio ha messo ko il difensore Gigi Silvestri (58 gare e 7 reti a Vibo e una promozione all’attivo anche per lui). E allora dei tre ex, a scendere in campo ci sarà il solo Gabriele Bernardotto, centravanti, sei reti a Vibo nella passata stagione, la scorsa estate ceduto alla squadra irpina. Un altro ex rossoblù è Salvatore Di Somma, direttore sportivo biancoverde, già tecnico della Vibonese.

Dopo aver vinto lo scontro diretto con il Bari, la squadra allenata da Piero Braglia è di fatto pressoché sicura di conquistare la seconda posizione. Le manca davvero poco, avendo sette punti di vantaggio sui pugliesi, a tre giornate dalla conclusione. Oltre a Tito, per squalifica mancheranno anche Carriero e Dossena. La Vibonese ritrova in difesa il capitano Redolfi, mentre fra i pali dovrebbe ritrovare la maglia da titolare Riccardo Mengoni, protagonista a Palermo. Marson è uscito anzitempo per un problema alla spalla. Si deciderà in extremis, ma fra i pali la squadra rossoblù va sul sicuro a prescindere. Indisponibili ancora Rasi e Vitiello, infortunati, e Berardi, squalificato (sconterà domani l’ultimo turno). Pressoché scontato il recupero di Plescia, il bomber che tanto servirebbe a Giacomo Roselli per avvicinare la quota salvezza. Da valutare un suo utilizzo dal primo minuto, oppure a partita in corso.

Si gioca sabato al Luigi Razza alle 17.30. Arbitro della gara sarà Monaldi di Macerata, lo stesso che ha diretto la partita di andata fra la Vibonese e il Catanzaro, conclusasi con il risultato di parità. Ed un punto, domani, non sarebbe da buttare via. D’altronde con la politica dei piccoli passi Roselli sta portando la squadra verso la salvezza.