Dopo tre anni un arbitro vibonese designato per il torneo di Eccellenza

Quella di domani sarà una domenica da ricordare per il giovane arbitro Enrico Pasqua. È stato infatti designato per dirigere una gara del campionato di Eccellenza e quindi farà il proprio debutto nella Serie A dei Dilettanti calabresi. Sarà lui, infatti, ad arbitrare il confronto fra il Sambiase e la Palmese, valevole per la sesta giornata di campionato. Un riconoscimento alle qualità del giovane fischietto vibonese, allora, e anche un attestato di fiducia da parte dei vertici dell’Associazione degli arbitri calabresi, con l’augurio, ovviamente, che possa essere la prima di una lunga serie, a cominciare, magari, dal prossimo settembre quando, si spera, il torneo potrà ripartire in tutta la sua massima regolarità e con tutte le squadre ai nastri di partenza. A Enrico Pasqua sono arrivati i complimenti da parte del presidente della sezione vibonese, Nazzareno Manco, del Consiglio direttivo e di tutti gli associati. Fra l’altro in questa sua prima esperienza in Eccellenza sarà accompagnato da Domenico Zappino, designato come primo assistente per la gara fra il Sambiase e la Palmese.

Con Enrico Pasqua, la provincia di Vibo torna a dirigere in Eccellenza a distanza di oltre tre anni dall’ultima volta. Risaliva infatti al 29 aprile del 2018 l’ultima presenza vibonese nel massimo torneo dilettantistico calabrese, quando Calogero Volpe arbitrò la gara fra il Trebisacce e lo Scalea, ultima giornata del torneo 2017/18. Fu quella, per Volpe, la 13ª presenza stagionale in Eccellenza e a fine stagione arrivò la promozione alla Cai. Due anni prima, nel 2016, la stessa sorte era toccata a Domenico Massaria: il fischietto vibonese (17 presenze in quella stagione) fu promosso alla Commissione Arbitri Interregionali. Adesso con Enrico Pasqua finalmente si può trovare un arbitro della sezione di Vibo in Eccellenza con l’augurio che al più presto possa ottenere nuovi brillanti risultati.