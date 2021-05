La Tonno Callipo conferma il tecnico Valerio Baldovin per la stagione 2021/22

L’attesa riconferma mancava soltanto dei crismi dell’ufficialità e questa è puntualmente arrivata. Dopo aver provveduto a riconfermare il direttore sportivo De Nicolo, la Tonno Callipo ha deciso di proseguire il proprio percorso assieme al tecnico Valerio Baldovin, che rimarrà così alla guida della Tonno Callipo anche nella stagione 2021-22. Il trainer di Belluno è reduce da una straordinaria avventura nella recente edizione della Superlega, dove la Tonno Callipo ha raggiunto il miglior risultato di sempre della propria storia, arrivando ad un passo dalla qualificazione alla semifinale scudetto. «Sicuramente è stata una grande annata anche per me – così coach Baldovin – ma la squadra dello scorso anno aveva un ottimo organico. La soddisfazione mia e del mio staff è stata quella di essere spesso riuscito a farlo “correre” alla massima velocità e questo ci ha permesso di cogliere grandi risultati».

La riconferma «fa molto piacere. Inizio questa nuova avventura con alcune certezze in più, nel senso che al mio arrivo l’anno scorso non conoscevo per nulla l’ambiente, mentre ora dopo una stagione a Vibo ho già dei punti di riferimento. Ci sarà tanto lavoro da fare: date le dinamiche dettate dal mercato, che sfuggono un po’ al controllo di tutti noi, siamo stati costretti a rinnovare quasi tutta la squadra. Ci attende una nuova avvincente sfida».