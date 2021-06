Vittoria della Vibonese U19: contro il Bisceglie finisce 3-0

Allo stadio “L. Razza” si è disputata la penultima partita del trofeo “D. Berretti” girone G, con la Vibonese Primavera3 che aveva di fronte la squadra del Bisceglie. La formazione allenata dal mister La Malfa ha letteralmente dominato gli ospiti pugliesi in tutte le fasi dell’incontro. Andati in vantaggio al 6° con Furci, grazie ad un fendente da fuori area, i rossoblù baby hanno raddoppiato con Rando, lesto a sfruttare, con un colpo di testa, il preciso cross di un ottimo Furci. La partita è stata definitivamente chiusa grazie alla rete del 3-0 realizzata con un colpo di testa di Okito Lundula, velocissimo nell’anticipare il portiere avversario. Nella girandola di cambi successiva, da segnalare il debutto di un altro giocatore classe 2004, Caparra, che rientra nella politica della nuova gestione La Malfa indirizzata a far giocare ragazzi molto più giovani degli avversari. Meritevoli di particolare segnalazione anche le buone prove di Porzio, Curtosi, Spanò. [Continua in basso]

Si è trattato del secondo successo stagionale, una vittoria a lungo attesa dalla squadra Vibonese U19, che consente di muovere la classifica che era rimasta ferma dopo la vittoria ottenuta il 10 aprile, 3-2 contro il Virtus Francavilla che sarà la squadra avversaria nella prossima e ultima giornata di campionato. Visibilmente soddisfatto il presidente Pippo Caffo, presente in tribuna.

VIBONESE U19– Curtosi, Mollo( 38° st La Torre), Tassone, Toziano, Marago ( 1° st Pisano), Spano, Furci ( 20° st Caparra), Porzio ( 27° st Galluccio), Rando, Leone, Okito Lundula ( 20° st D’Attilio). A disposizione: Raimondi, Cimmarusti, Benkhalqui, Florio.