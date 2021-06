Diego Allegretti è promosso in Serie C a suon di gol con il Gozzano

A Vibo ha lasciato ottimi ricordi e tante, tantissime reti nel corso delle stagioni passate in rossoblù. Diego Allegretti ha quindi confermato anche dall’altra parte dello Stivale di essere un bomber prolifico, trascinando la squadra piemontese del Gozzano al ritorno in Serie C dopo la retrocessione della passata stagione. Per il centravanti ex della Vibonese ben 24 le reti siglate nelle 36 giornate con le quali si è articolato il girone A di Serie D.

Missione compiuta per il Gozzano, fra l’altro allenato da una vecchia conoscenza del calcio calabrese, vale a dire Antonio Soda, anche lui ex della Vibonese, partito da Cutro e arrivato fino alla Serie A (celebre la sua doppietta alla Juve siglata con la maglia del Bari). Da un bomber all’altro, allora, con il Gozzano che ha conquistato la Serie C mostrando un assetto di ferro (sua la migliore difesa), ma anche un attacco niente male con un tandem formato da Allegretti e da Sylla in grado di realizzare 43 reti.

Una bella soddisfazione, pertanto, per Diego Allegretti, fra i calciatori più amati passati da Vibo Valentia nell’ultimo decennio: per lui 62 reti in 132 gare di campionato con la maglia rossoblù e due promozioni, dall’Eccellenza e dalla Serie D.