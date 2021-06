Volley: la Todo Sport vince in tre set Gara 1 della finale play off di Serie C

Vittoria in tre set per la Todo Sport Vibo in Gara 1 della finale play off di Serie C. Dinanzi alla Pallavolo Paola, la squadra di coach Iurlaro ha avuto la meglio con il risultato di 3-0 (questi i parziali: 25-22, 25-19, 25-23), in una sfida arbitrata da Luca Scalzo e Elena Donato.

La squadra vibonese ha schierato la seguente formazione: Bonanno, Dodaro, Dodaro V, La Gamba, Lavecchia, Lo Bianco, Malerba, Ricci, Sabato, Sorrenti, Umbro, Vinci D., Vinci M.. All. Iurlaro – Dotti. Questa invece la squadra della Pallavolo Paola: Cannestracci, De Simone, Focetola, Gianni, Leonida, Musciacco, Raschellà, Sessa, Siciliano, Stancato. All.: Nunnari. In campo è stata ancora una volta Denise Vinci a fare la differenza per le “todine” anche se tutta la squadra di casa ha disputato una gran bella partita, con la Pallavolo Paola che soltanto nel primo set ha reso dura la vita al proprio avversario, arrivando fino al 22 pari, per poi cedere.

Domenica 27 giugno a Paola vi sarà Gara 2 della finale play off: le cosentine sono chiamate a vincere per poi rinviare il tutto alla bella in una possibile gara 3 in quel di Pizzo. Con un successo, invece, la Todo Sport festeggia in anticipo il salto di categoria.