Tennis, tutti i risultati del torneo Gazzetta Tpra Challenge

Tiziana Silvestri cala un bel tris. Doppia vittoria per Murmura, Caccamo, Dotro e Chindamo e prima affermazione in assoluto per Stella Santoro

Gabriella Chindamo e Pasquale Dotro

Il torneo Gazzetta Tpra Challenge prosegue e non mancano le sorprese in una manifestazione ben organizzata e partecipata. L’ultima tappa a livello provinciale si è svolta al Tennis Ball di Vibo Valentia, presieduto da Salvatore Franzè. Il responsabile del torneo è stato Onofrio Fusca, delegato provinciale Fit. [Continua in basso]

LA FORMULA – Il progetto Tpra continua a riscuotere consensi, con la sua formula snella e veloce e con le gare aperte a diversi giocatori agonisti (classificati fino al 4.2) e non agonisti, con un numero sempre via via maggiore di iscritti. Quest’anno la manifestazione, a causa delle restrizioni anti covid, è partita per i soli agonisti, quindi sono stati integrati anche i non agonisti con il nuovo Dpcm e questi avranno una classifica a parte.

Il torneo Gazzetta Tpra Challenge, il cui responsabile regionale è Umberto Franza, prosegue con le varie tappe e dopo quella del Tennis Ball di Vibo e quella in corso di svolgimento a Filadelfia (club presieduto da Massimiliano Anello), dal 16 luglio all’1 agosto vi sarà la tappa di Maierato. A settembre si andrà quindi alla fase regionale e qui per i vincitori vi sarà la possibilità di andare a giocarsi la fase nazionale al Foro Italico, riservato nella circostanza al solo Tpra Challenge.



LE GARE – Si sono svolte le sfide di diverse categorie. Nella All Star maschile, una finale in famiglia: Francesco Murmura ha avuto la meglio su Francesco Defina per 6-3, 6-2: entrambi sono tesserati per il Tennis Ball Vibo. Nel Limit50 maschile Francesco Murmura (Tennis Ball Vibo) ha quindi concesso il bis, superando Angelo Scalzi (Tc Maierato) per 6-4, 6-3.



Per quanto riguarda la categoria Open Luigi Caccamo (Tc Maierato) si è imposto per 6-2, 6-4 su Francesco Defina. Anche per Luigi Caccamo c’è da registrare un doppio trionfo, avendo vinto il doppio maschile assieme a Pasquale Dotro (Tc Nicotera), nella sfida contro Francesco e Domenico Defina.



In campo femminile, nella categoria All star ha vinto Tiziana Silvestri (Tennis Ball Vibo) contro Clara Solla (Tc Viola Lamezia) per 6-2, 6-0. Nel Limit50 femminile prima vittoria in assoluto per la cosentina Stella Santoro (tesserata per il Tennis Club Maierato) che in finale ha avuto la meglio per 6-4, 6-1 contro Anna Rombolà (Tennis Ball Vibo). Una manifestazione da ricordare, allora per Stella Santoro e tanti applausi anche per l’evidente processo di crescita manifestato in poco tempo. [Continua in basso]

Stella Santoro è arrivata in finale anche nella categoria Open ma qui si è arresa dinanzi a Tiziana Silvestri (Tennis Ball Vibo) vincitrice per 6-0 6-1. Tiziana Silvestri è stata la mattatrice della tappa del Tennis Ball, avendo conseguito anche un terzo successo. Nel doppio femminile ha infatti vinto assieme a Gabriella Chindamo battendo Annamaria Russo ed Anna Smedile per 6-0, 6-0. Tutte le atlete sono tesserate con il Tennis Ball di Vibo. Infine, nel doppio misto Gabriella Chindamo e Pasquale Dotro hanno superato per 6-2, 6-2 Clara Solla Clara e Massimiliano Anello.