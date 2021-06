Il piccolo tennista Michele Accorinti vincitore del Torneo Kinder Under 11

L'undicenne vibonese ottiene un altro successo sui campi in terra rossa ed è pronto ad andare a Roma per partecipare al Master internazionale

Il piccolo tennista Michele Accorinti, classe 2010 e 11 anni non ancora compiuti, è il vincitore del Torneo Kinder Under 11 organizzato dal TC Pharaon di Reggio Calabria. Il duro percorso preliminare lo ha visto battere prima il pari quota Girolamo Rocco Greco con un secco 6.0 – 6.1, in forza al TC Garden di Locri, e poi, al secondo turno, Ricardo Falzea che gioca per i colori del TC Polimeni di Reggio Calabria con il punteggio di 6.3 – 6.3. In finale ha, quindi, incontrato e battuto con il punteggio 6.4 – 6.1 Pietro Rondinelli del Tennis Ball di Vibo Valentia.

Allenato dal Nuovo Tennis Club di Maierato, il piccolo atleta in erba non è nuovo a successi del genere. Poche settimane fa la vittoria sui campi in terra rossa del TC Gioia 1974 nella omologa tappa del Kinder U11: Michele ha primeggiato a livello regionale nella sua fascia d’età, considerata anche la vittoria sul cosentino Riccardo Candelieri, ottenuta in casa di quest’ultimo, nella tappa ancora precedente dello stesso Torneo, svoltasi presso l’Accademia del Tennis di Villa S. Giovanni con un perentorio 3.6 – 6.0 – 10.2.

Michele ha così completato la partecipazione a tutte le cinque prove regionali del Kinder U11, coronate con le due vittorie consecutive menzionate, che gli consentono di partecipare al Master internazionale finale che si svolgerà in agosto a Roma. Importanti anche le cinque partecipazioni del bimbo ai tornei per adulti, ove in tre casi ha superato il primo turno.