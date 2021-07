Roberto Natale è il nuovo delegato provinciale della Lnd di Vibo Valentia

Cambio della guardia alla guida della Delegazione provinciale di Vibo Valentia. Con il Comunicato ufficiale numero 6 la Lega Nazionale Dilettanti ha reso note tutte le nomine relative alla composizione delle Delegazioni provinciali, distrettuali e zonali per la stagione 2021/22 e che saranno valide fino al 30 giugno del 2022. Per quanto riguarda il Comitato Regionale della Calabria e, nello specifico, la provincia di Vibo Valentia, si registra un cambio al vertice della Delegazione, dopo la nomina di Vincenzo Insardà nel Consiglio direttivo regionale. Il nuovo delegato provinciale è Roberto Natale, da tantissimi anni all’interno della Delegazione, dove con passione, competenza e spirito di servizio ha svolto un ruolo importante, con la massima disponibilità, nell’interesse del calcio vibonese e delle società.

Già presente ai tempi dello storico Delegato provinciale Angelo Ceravolo, Roberto Natale da anni rappresenta un punto di riferimento per il calcio vibonese e la nomina da parte della Lnd ne testimonia la riconoscenza per l’impegno e l’abnegazione. Numerosi gli attestati di stima per il nuovo Delegato provinciale che sicuramente continuerà nel solco tracciato prima da Angelo Ceravolo e poi da Vincenzo Insardà, partendo da alcuni principi base, ossia che la Delegazione è sempre aperta al dialogo ed al confronto, per il bene esclusivo e per la crescita del calcio vibonese.

Ad affiancare Roberto Natale ci saranno il vice delegato Luigi Ioculano, il segretario Giuseppe Restuccia e i componenti della Delegazione: Ennio Ceravolo, Raffaele Fuscà, Onofrio Fusca, Nazareno Garcea, Christian Liotti, Salvatore Mangone, Peppino Trimboli, Domenico Veneziano e Roberto Saverino.