A Soriano fondi 375mila euro: saranno realizzati campi da calcetto e tennis

Il Comune di Soriano Calabro ha ottenuto un finanziamento di 375mila euro per la riqualificazione e il potenziamento degli impianti sportivi. La notizia viene confermata dall’amministrazione comunale attraverso i canali social.

I progetti del Comune

In base ai progetti dell’ente verranno realizzati due campi di calcetto e un campo da tennis. Per l’amministrazione si tratta di un risultato importante: «Soriano avrà un impianto degno della sua comunità e nello stesso tempo verrà riqualificata una zona periferica che da molti anni non vede investimenti».

Novità per il centro storico

Altre novità, annunciano dal palazzo comunale, non tarderanno ad arrivare: «Il lavoro dell’amministrazione continua incessante. Presto ci saranno novità importanti per il centro storico e per “zona Casalinuovo”».