Al via il Bivona Beach Festival 2021, quattro giorni di sport e divertimento

Tutto pronto per la nuova edizione del Bivona Beach Festival, organizzato dall’associazione Vibers con il supporto del Comune di Vibo Valentia e della Camera di Commercio. Quattro giornate, da oggi al 14 agosto, che vedranno la frazione costiera protagonista con numerosi eventi di carattere sportivo e ludico. Spazio anche per la cultura, perché nell’ambito di “Vibo Valentia Capitale Italiana del Libro 2021”, durante la prima serata (11 agosto alle ore 21) ci sarà la presentazione di “Stato liquido” di Sofia Bolognini. L’autrice, collegata in videoconferenza, dialogherà con Maria Joel Conocchiella dell’associazione antimafia “Libera”; all’incontro parteciperanno anche gli assessori Daniela Rotino (Cultura) e Michele Falduto (Sport e Turismo).[Continua dopo la pubblicità]

Oltre ai tornei di beach volley 3X3, beach soccer 5X5, tennistavolo, calciobalilla e bocce, che si terranno per l’intero arco della giornata, sono previste tante altre attività dedicate a persone di tutte le età. La serata prevede giochi gonfiabili per i più piccoli, mentre dalle 21 largo agli E-sports con i tornei di Fifa 21. Alle 22, invece, è prevista la musica dal vivo: l’11 agosto si esibiranno Andrea Comito e il duo composto da Francesco e Alessandro Di Iorgi.

il 12 agosto suoneranno i Tso, formati da Giuseppe Martina e Antonio Fiumara; il 13 agosto sarà la volta dei Suonati per caso, ovvero Andrea Marataro e Mauro Bentivoglio; per la serata finale, il 14 agosto, è prevista la performance degli Strange Heads. Per tutte e quattro le serate del Bivona Beach Festival 2021 si potrà cenare in piazzetta: con questa specifica attività sarà possibile sostenere i progetti dell’Associazione Vibers. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile consultare il sito internet dedicato: www.bivonabeach.org.