Vibonese, domenica contro la Turris per conquistare la prima vittoria

Alla ricerca di una vittoria. Nuovo impegno interno, domani alle 14,30, per la Vibonese e nuovo tentativo per cercare di agguantare i primi tre punti della stagione. Contro la Turris, al Luigi Razza, i rossoblù del tecnico D’Agostino sono chiamati a conquistare la vittoria ed è lo stesso allenatore a dichiarare, alla vigilia del confronto, di aspettarsi «una grande prestazione da parte della mia squadra, dando continuità a quanto di buono fatto domenica scorsa». [Continua in basso]

Magari la svolta può averla data proprio quella rete di Sorrentino arrivata nel finale della partita di Andria. Certo è che domenica, contro la Turris, la squadra di D’Agostino non può più steccare. «Sta a noi – aggiunge il tecnico – centrare l’obiettivo, giocando con lucidità, concentrazione e anche tranquillità». La vittoria non è ancora arrivata «e ci manca tanto – conclude il tecnico – e dobbiamo conquistarla per noi, la società e i tifosi».

Servono i tre punti, quindi, per abbandonare l’ultimo posto, per sorpassare in classifica la squadra campana e ovviamente per cancellare quel numero zero alla voce vittorie. Il tecnico rossoblù ritrova Ciotti, che rientra dalla squalifica, anche se Fomov ha fatto bene ad Andria. Da capire se fra i pali verrà riproposto Marson, oppure se verrà data nuovamente fiducia a Mengoni: con entrambi si va sul sicuro. Sicuro assente, dall’altro lato, il portiere Perina, espulso nel movimentato finale della gara di domenica scorsa. [Continua in basso]

Si gioca domenica alle 14,30 al Luigi Razza e si spera di poter avere una degna cornice di pubblico, per trovare ulteriori motivazioni, necessarie per spingere la Vibonese al successo. Arbitro del match: Matteo Centi di Terni.