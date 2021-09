La Vibonese cade in Campania. Castaldo la punisce allo scadere

Il periodo negativo continua, ma dalla Campania arrivano segnali confortanti per la Vibonese, anche se la situazione rimane da allarme rosso. Ultimo posto in classifica e nuova sconfitta, stavolta maturata nelle battute finali, quando l’esperto Castaldo, spesso a segno contro i rossoblù, conferma la tradizione e li castiga, regalando il successo alla Paganese.



Il primo tempo si apre con un tentativo di Gelonese che calcia di controbalzo senza trovare lo specchio. Poi un errore di Fomov libera Guadagni che avanza e calcia sull’esterno della rete. Risponde ancora Gelonese, dalla lunga distanza, e stavolta Baiocco è chiamato alla parata. Match sostanzialmente apprezzabile con successivi tentativi, senza esito, di Firenze e Piovaccari. Più tardi Mengoni smanaccia sul tiro di Sussi e al 42’ Zanini manda a lato su assist di Piovaccari. Poco prima dell’intervallo è la Vibonese a mancare il vantaggio, quando Sorrentino spedisce a lato di poco un servizio di Golfo.



Nella ripresa il confronto cala di ritmo. Grassadonia, dopo l’intervallo, presenta tre novità nella formazione titolare. Nonostante le forze fresche fra i campani, la Vibonese resta in gara e ci prova anche con Golfo, il quale trova la deviazione di Zito. Va al tiro pure Senesi, ma la mira è sbagliata. Poi tocca a Spina, da poco entrato, mandare fuori su punizione. [Continua in basso]

Il punto sembra alla portata e potrebbe aiutare dal punto di vista del morale, ma a un minuto dalla fine, sull’assist di Cretella, il centravanti Castaldo scatta sul filo del fuorigioco e non lascia scampo a Mengoni. Una vera e propria beffa per la Vibonese, che rimane ultima da sola in classifica e che domenica, in casa contro il Potenza, non può rinviare l’appuntamento con la vittoria.

PAGANESE – VIBONESE 1-0

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Scanagatta, Schiavino, Murolo (42’st Sbampato); Sussi (1’st Zito), Cretella, Vitiello (1’st Volpicelli), Firenze, Zanini; Guadagni (1’st Castaldo), Piovaccari (25’st Tissone). A disp.: Pellecchia, Caruso, Perlingieri, Pica, Iannone, Del Regno. Allenatore: Grassadonia

VIBONESE (4-3-3): Mengoni; Fomov (29’st Ciotti), Polidori, Vergara, Mauceri; Gelonese, Basso, Cattaneo; Senesi (41’st La Ragione); Sorrentino, Golfo (29’st Spina). A disp.: Marson, Grillo, Ngom, Tumbarello, Bellini, Persano, Cigagna. Allenatore: D’Agostino

ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese (Barberis di Collegno e Spagnolo di Reggio Emilia)

MARCATORE: 44’st Castaldo

NOTE: ammoniti: Zanini, Cretella, Murolo, Scanagatta, Castaldo (P), Polidori, Sorrentino, Vergara (V). Rec. 3’pt e 4’st