Tuttigol, oggi appuntamento con il “processo” al calcio calabrese

Siete pronti? In diretta dalle 15 ed in replica alle 21.30 su LaC Tv, andrà in onda Tuttigol. Approfondimenti, dibattiti e servizi sul mondo del calcio professionistico con un occhio di riguardo alle squadre calabresi. Cosenza, Reggina, Crotone, Catanzaro e Vibonese, saranno al centro del dibattito portato avanti con Patrizia De Napoli e Piero Bria.

Tanti ospiti anche nella puntata di oggi. Per parlare del Crotone e del delicato momento dei pitagorici ci sarà il ds Giuseppe Ursino. In studio il giornalista Antonio Clausi, e gli allenatori Stefano De Angelis e Gianluca Gagliardi. In collegamento Antonio Alizzi con aggiornamenti live sul caso Bergamini, il giornalista Matteo Occhiuto per parlare della vittoria ottenuta dalla Reggina contro il Prama, l’arbitro Mario Russo e Davide Imbrogno pubblicitario e Creativo.

