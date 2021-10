Rinviata la partita che la Vibonese avrebbe dovuto giocare a Catania

Non si giocherà la gara di domenica in casa degli etnei. La Lega Pro ha accolto l’istanza dei siciliani dopo il violento nubifragio

È stata rinviata a data da destinarsi la partita che la Vibonese avrebbe dovuto disputare domenica a Catania, valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie C. Il violento nubifragio abbattutosi sul territorio catanese ha impedito ieri alla squadra siciliana di svolgere gli allenamenti, visto che fra le altre cose sono difficili anche i collegamenti stradali a causa del maltempo, degli allagamenti e delle piogge. Per questo motivo il Catania ha chiesto alla Lega Pro di rinviare la partita di domenica. [Continua in basso]

Una richiesta accolta dalla stessa Lega Pro che, in considerazione dell’emergenza maltempo e ottenuto anche il nulla osta da parte della Vibonese, ha disposto pertanto il rinvio della partita a data da destinarsi.

La società del presidente Caffo ha pubblicamente rivolto un pensiero alla società del Catania e a tutti i catanesi fortemente colpiti dal maltempo che ha flagellato una parte della Sicilia.