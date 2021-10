Pizzo, al via l’iter per la gestione di due campi da tennis

Si tratta delle due strutture site lungo via Nazionale-complesso Sant’Agostino. Ecco i requisiti per partecipare al bando di gara

La terna commissariale alla guida del Comune di Pizzo rende noto che è in corso di espletamento la gara inerente l’affidamento per la gestione in concessione per la durata di cinque anni dei due campi da tennis siti lungo via Nazionale-complesso Sant’Agostino.

Il bando di gara per la gestione dei campi da tennis

«Possono partecipare – evidenziano i commissari in una comunicazione sui social – società sportive ed enti di promozione sportiva presentando offerta corredata entro il 25 novembre». La durata della concessione viene stabilita in cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione. L’importo annuo della concessione posto a base di gara è 4mila euro. Non ammesse offerte in ribasso.

I requisiti

I requisiti di ammissibilità alla gara per le società sportive o enti di promozione sportiva:

essere regolarmente costituiti senza fini di lucro;

non essere proprietari di altro impianto sportivo;

non aver rinunciato durante la gestione di impianti alla stessa o aver subito procedure di decadenza o di revoche di concessioni;

non avere debiti nei confronti del Comune;

non essere gestori di altri impianti.

Per il vicino campetto di calcio, per il quale sono pervenute parecchie richieste, «gli uffici comunali (tecnico e tributi) – informano i commissari – stanno svolgendo gli approfondimenti del caso «rispetto a quanto formalmente evidenziato da chi sostiene di vantare ragioni e titoli».