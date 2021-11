Serie C, primo tempo da incubo: Vibonese travolta in casa del Foggia

Un primo tempo disarmante, una ripresa incoraggiante. La sostanza, però, dice che la Vibonese perde ancora in trasferta e lo fa in maniera pesante, subendo quattro reti in poco più di venti minuti, da parte di un Foggia che affonda i colpi con relativa facilità.



Il diagonale di Tuzzo dopo 22 minuti porta avanti i rossoneri, capaci sei minuti dopo di raddoppiare con Nicoletti. Il Foggia spinge e fa tris con Ferrante. Vibonese in tilt e Curcio delizia tutti con il poker con il quale si va al riposo. Nella ripresa Accorcia Bellini e poi per un mani in area viene concesso il primo rigore stagionale alla Vibonese che Golfo trasforma. I rossoblù danno segnali di vitalità, ma non riescono però a rientrare in partita e nel finale subiscono la cinquina con il rigore di Curcio. Squadra sempre più deludente e risultati pessimi, con un crescente malumore da parte di tifosi e appassionati, per quello che sembra il punto più basso della gestione Caffo nel campionato di terza serie nazionale. [Continua in basso]

Il tabellino

Foggia – Vibonese 5-2

Foggia: Volpe; Garattoni, Sciacca, Girasole, Nicoletti; Garofalo, Petermann (32’st Maselli), Gallo; Tuzzo, Ferrante, Curcio. A disposizione: Dalmasso, Rizzo Pinna, Merkaj, Vigolo, Di Jenno, Ballarini. Allenatore: Zeman [Continua in basso]

Vibonese: Marson; Polidori (1’st Senesi), Risaliti, Vergara, Marhous; Basso (1’st Ngom), Gelonese (42’st Tumbarello), Bellini; Cattaneo; Sorrentino (1’st Grillo), Golfo. A disposizione: Mengoni, Alvaro, La Ragione, Ciotti, Mauceri, Cicagna, Fomov. Allenatore: D’Agostino

Arbitro: Perenzoni di Rovereto (assistenti: Minutti di Miniago e Caso di Nocera Inferiore, quarto ufficiale: Calzavara di Varese [Continua in basso]

Marcatori: 22’pt Tuzzo (F), 28’pt Nicoletti (F), 39’pt Ferrante (F), 44’pt Curcio (F), 2’st Bellini (V), 13’st Golfo (V, rigore), 36’st Curcio (F, rigore)