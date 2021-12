Douglas via da Vibo: «Non sono fuggito, la Tonno Callipo sapeva. Lì non ero felice»

Il pallavolista oro olimpico 2016 risponde via Instagram al comunicato della società giallorossa: «Il mio procuratore è in contatto con il club per chiudere questa storia nel miglior modo possibile»

«Non sono fuggito dalla Calabria. Come alcuni di voi già sapevano, a me l’esperienza lì non stava piacendo, e non ero felice. Per questo ho deciso di andarmene e l’ho detto alla società, un giorno prima di partire. Ripeto, ho conversato con i dirigenti, e il mio procuratore è in contatto con il club per chiudere questa storia nel miglior modo possibile». Dall’aeroporto di Parigi, dove ha fatto scalo e prima di prendere il volo (in ritardo) che lo riporterà in Brasile dove arriverà domani, il pallavolista oro olimpico 2016 Douglas Souza, risponde via Instagram al comunicato della Tonno Callipo che lo aveva accusato di essersene andato, a campionato in corso, senza avvisare. Il pallavolista è considerato un’icona Lgbt a livello mondiale, dopo aver fatto outing e dopo che le sue storie su Instagram lo avevano reso uno dei personaggi di Tokyo 2020 facendo salire da 240mila a 3 milioni il numero dei suoi followers. [Continua in basso]

Douglas non ha confermato che tra i motivi del suo addio ci sia la possibilità per lui di partecipare al Grande Fratello brasiliano, idea che, in passato, ha ammesso intrigarlo molto e si è limitato a dire di aver «già ricevuto proposte da alcuni club della Superliga (brasiliana ndr), e ora valuterò cosa è meglio per il mio futuro». Douglas ha lasciato la Calabria assieme al suo compagno Gabriel Campos, protagonista con lui di tante storie su Instagram e assieme al quale nei mesi scorsi aveva denunciato di aver subìto episodi di omofobia. «In Europa», aveva detto senza aver specificato dove ma aggiungendo che «adesso ho paura».

LEGGI ANCHE: Volley, il fuoriclasse Douglas lascia la Tonno Callipo e torna in Brasile – Video