Serie C, il derby Catanzaro-Vibonese termina 1-1

Rossoblù in vantaggio all’85esimo grazie a un'autorete di Martinelli ma i giallorossi pareggiano dopo pochi minuti con un gran gol di Carlini

Il derby calabrese di Serie C finisce in parità. Allo stadio Nicola Ceravolo, nell’ultimo turno del girone, sono scese in campo Catanzaro e Vibonese. Nel finale arrivano i due gol: All’85’ i rossoblù passano in vantaggio grazie a un’autorete di Martinelli; i giallorossi pareggiano all’88’ con un gran gol di Carlini. Da segnalare l’espulsione del numero 9 del Catanzaro, Vazquez, all’84’.

Primo tempo Catanzaro-Vibonese

Un primo tempo tattico in cui è il Catanzaro a fare la partita, ma la Vibonese si difende bene e prova a sfruttare le ripartenze. Due le azioni degne di nota capitate ai padroni di casa, arrivano una in partenza e l’altra in conclusione della prima frazione di gioco.

Al 6’, dopo un’azione combinata bene da Cianci e Verna al limite dell’area, la palla finisce tra i piedi di Vandeputte che dalla sua mattonella preferita lascia partire un destro a giro su cui Marson è attento e devia in corner. Nei minuti di recupero, il solito Vandeputte si libera sulla sinistra e dal limite scarica un bolide sul primo palo su cui l’estremo difensore rossoblù, in tuffo, si supera e impedisce al Catanzaro di tornare negli spogliatoi in vantaggio. Il primo tempo di Catanzaro-Vibonese finisce 0-0.

Secondo tempo Catanzaro-Vibonese

Clamoroso inizio di secondo tempo. Dopo due minuti, il difensore della Vibonese Ciotti svirgola il più classico dei rilanci e la palla finisce a pochi centimetri dal palo a Marson battuto. Un minuto dopo, al 48’, Vandeputte colpisce il palo su una punizione bbattuta dal limite. Al 50’ è la Vibonese a sfiorare il gol: Ngom lasciato da solo in area, a due passi da Branduani, colpisce verso la porta, ma il tiro è debole e l’estremo difensore giallorosso blocca.

È il Catanzaro ad avere il controllo del match. Al 62’, sugli sviluppi di una punizione battuta dalla trequarti, Martinelli la rimette in mezzo e Scognamillo, di tacco, indirizza la sfera verso lo specchio di porta, ma il muro innalzato da Marson è invalicabile.

Il finale

Nel finale succede di tutto. All’84 il Catanzaro rimane in 10 per l’espulsione di Vazquez. Dopo neanche un minuto arriva il momentaneo vantaggio dei rossoblù. Dagli sviluppi della punizione su cui il 9 giallorosso ha ricevuto il secondo giallo, Martinelli devia maldestramente e la palla finisce in rete.

All’88’, è un gran gol di Carlini a riportare la partita in parità. Un pallonetto in rovesciata del 29 giallorosso batte Marson. Nei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara il catanzaro sfiora il vantaggio con Curiale. Il derby calabrese di Serie C Catanzaro-Vibonese finisce 1-1.

Tabellino

CATANZARO: Branduani P., Bombagi F. (dal 21′ st Carlini M.), Cianci P. (dal 39′ st Curiale D.), De Santis S., Fazio P. (dal 21′ st Bayeye B. J.), Martinelli L., Scognamillo S., Vandeputte J., Vazquez F., Verna L., Welbeck N. (dal 39′ st Cinelli A.). A disposizione: Nocchi T., Romagnoli A., Bayeye B. J., Bearzotti E., Carlini M., Cinelli A., Curiale D., Gatti R., Monterisi I., Ortisi P., Porcino A., Risolo A..

VIBONESE: Marson L., Basso G., Cattaneo L. (dal 25′ st Bellini F.), Ciotti P., Gelonese L., Grillo P. (dal 30′ pt Senesi Y.), Mahrous A., Ngom M. B. (dal 25′ st La Ragione D.), Polidori M., Risaliti G., Sorrentino L. (dal 45′ st Fomov G.). A disposizione: Mengoni R., Alvaro, Bellini F., Cicagna E., De Marco P., Fomov G., La Ragione D., Mauceri G., Persano M., Senesi Y., Tumbarello G., Vergara J.

Ammonizioni: al 20′ pt De Santis S. (Catanzaro), al 23′ pt Fazio P. (Catanzaro), al 29′ pt Welbeck N. (Catanzaro), al 45′ pt Vazquez F. (Catanzaro) al 38′ pt Basso G. (Vibonese), al 8′ st Ngom M. B. (Vibonese), al 15′ st Polidori M. (Vibonese), al 34′ st Senesi Y. (Vibonese).

Espulsioni: al 40′ st Vazquez F. (Catanzaro).