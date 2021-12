Tonno Callipo, sale a 5 il numero di giocatori positivi al Covid

Sale a 5 il numero dei giocatori positivi al Covid in casa Tonno Callipo. In seguito ai tamponi antigenici effettuati nel pomeriggio di ieri, sono stati registrati due nuovi casi che si aggiungono ai tre già accertati.

I due nuovi contagiati della prima squadra, sono stati posti in isolamento. Questa mattina, come già previsto, tutti i giocatori e i componenti dello staff saranno sottoposti a tampone molecolare, mentre le sedute d’allenamento restano sospese in via precauzionale. Intanto la lega volley ha reso noto che a causa di queste positività il recupero di campionato fra Gas Bluenergy Piacenza e la squadra vibonese, in programma giovedì 30 dicembre, è stato rinviato al prossimo 12 gennaio.