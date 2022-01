Il Covid entra nella Vibonese calcio: sono sei i positivi nella squadra

Ci sono sei positivi all’interno del gruppo squadra della Vibonese Calcio. A comunicarlo, attraverso una breve nota, è la stessa società.

«Al termine del ciclo di tamponi molecolari effettuato mercoledì 5 gennaio – si legge -, sono stati riscontrati sei casi di positività al Covid-19 tra i componenti del gruppo squadra. I tesserati attualmente positivi sono in isolamento domiciliare monitorati dello staff medico rossoblù. Il resto del gruppo squadra proseguirà gli allenamenti in modalità individuale come da protocollo federale. Nella giornata di oggi, 7 gennaio, è in programma un nuovo ciclo di tamponi».

Intanto, come spiegato dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, si va verso il rinvio della 22esima giornata di campionato prevista per il 16 gennaio. Già la 21esima era stata rinviata a causa del gran numero di giocatori contagiati, ora evidentemente in aumento.