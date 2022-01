Un altro colpo per la Vibonese calcio: firma l’attaccante Michele Volpe

È Michele Volpe il nuovo centravanti della Vibonese. Il club rossoblù ha trovato l’accordo con il Frosinone, proprietario del suo cartellino, per averlo in prestito fino a giugno. Attaccante classe ‘97, Michele Volpe è cresciuto nel settore giovanile del club laziale con il quale ha esordito nel campionato di Serie B (4 presenze in totale). Dopo l’esperienza a Rimini ha vissuto una stagione da protagonista con la maglia della Viterbese con un bottino di dieci gol in 23 presenze, prima di trasferirsi a Catania e ritornare, nella prima parte di questa stagione, a Viterbo (per lui 12 presenze e 4 reti).



