Vibonese, la svolta non arriva: ko a Torre del Greco

La Turris si impone per due a zero al “Liguori”. Entrambe le reti nel primo tempo. Nella ripresa gol annullato a Blaze

Verrebbe da dire: tutto facile per la Turris. La squadra campana piega la Vibonese, che rimane così in fondo alla classifica. Con il mercato agli sgoccioli e con un reparto avanzato che ha bisogno di un innesto di peso, la squadra di D’Agostino cade in casa della Turris. Allo stadio Liguori il risultato è di 2-0 per i padroni di casa e si decide tutto nel primo tempo, quando al 5’ Longo viene atterrato in area e l’arbitro concede il penalty trasformato da Tascone. Quindi al 34’ ripartenza veloce e rete del raddoppio corallino ad opera di Leonetti. In campo dall’inizio i nuovi arrivati Corsi, Suagher e Volpe. [Continua in basso]

Il punteggio non cambia nella ripresa, quando la Turris amministra la gara e la Vibonese cerca di rendersi pericolosa. Rossoblù anche in gol con Blaze, però l’arbitro annulla per fuorigioco. Mercoledì si torna in campo e per la squadra di D’Agostino ci sarà da affrontare la Virtus Francavilla al Luigi Razza.

Il tabellino

Turris – Vibonese 2-0 [Continua in basso]

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Sbraga (28’ st Di Nunzio), Esempio; Ghislandi, Tascone (20’ st Zampa), Bordo, Varutti (28’ st Nunziante); Pavone, Longo (39’ st Giannone), Leonetti. In panchina: Abagnale, Colantuono, Iglio, Santaniello, Nocerino. Allenatore: Bruno Caneo

Vibonese (3-5-2): Marson; Risaliti, Suagher, Carosso; Corsi (42’ st Alvaro), Gelonese (15’ st Bellini), Cattaneo, Basso, Grillo (25’ st Blaze); Spina (25’ st Ngom), Volpe. In panchina: Mengoni, Mahrous, Spanò, De Marco, Punturiero. Allenatore: Gaetano D’Agostino

Arbitro: Adalberto Fiero di Pistoia (Testi di Livorno e Spataru di Siena, IV° Cevenini di Siena)

Marcatori: 5’ pt Tascone rigore, 34’ pt Leonetti

Note: ammoniti: Carosso, Gelonese, Cattaneo, Corsi (V), Pavone, Esempio (T). Angoli: 5-1. Recupero: 1’ pt; 4’ st