Serie C, per la Vibonese 5 partite in 2 settimane in cerca di salvezza – Video

Due settimane, cinque partite. Un tour de force indicativo per Catanzaro e Vibonese. Per i rossoblù le imminenti sfide saranno indicative per capire se effettivamente la formazione di D’Agostino può giocarsi le proprie chance di salvezza. Già la partita di sabato, in casa del Potenza, è di quelle da non fallire. Si gioca un vero e proprio scontro diretto con i lucani che precedono i vibonesi di due punti in classifica. L’allenatore si gioca la panchina, ma tutta la squadra si gioca la possibilità di poter ancora alimentare le proprie speranze di permanenza in categoria. Pesante l’assenza di Curiale, squalificato. Questi i prossimi impegni di febbraio della Vibonese: Potenza fuori, Taranto dentro, doppia sfida esterna con Latina e Juve Stabia, confronto casalingo con il Messina. [Continua in basso]

I prossimi impegni ravvicinati per il Catanzaro, invece, serviranno a capire se le Aquile possono realmente volare fino ad insidiare la prima posizione. Gare tutto sommato abbordabili per il Catanzaro, a cominciare da quella di sabato in casa della Fidelis Andria, terzultima in classifica. La squadra di Vivarini è in prepotente ascesa ed i segnali che arrivano dal campo sono confortanti e lasciano ben sperare, ma non bisogna fermarsi. Adesso la rosa è altamente competitiva e si può sognare in grande. Riepilogando: per il Catanzaro ecco gli avversari di febbraio: Andria fuori, Paganese in casa, doppia trasferta a Taranto e Potenza e match interno con il Latina.