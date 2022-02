Serie C, per la Vibonese nuova batosta: pesante sconfitta in casa della Juve Stabia

La formazione calabrese in piena crisi cede in casa della squadra campana

Ennesima sconfitta per la Vibonese che cade in casa della Juve Stabia. La gara parte con un primo tempo sostanzialmente equilibrato: un legno per parte e buon ritmo. La squadra calabrese, dopo la traversa colpita da Blaze al 30’, sfiora il vantaggio con Suagher due minuti dopo che tira a botta sicura ma Tonucci respinge quasi sulla linea.

Le vespe campane partono forte nella ripresa e al 55’ vanno in rete con Bentivenga. Al 75’ la Vibonese si rifà sotto con uno splendido tiro di destro dal limite di Ngom, la falla finisce all’incrocio sotto dei pali e gonfia la rete.

La formazione rossoblù resiste fino all’80’ quando Panico viene atterrato in area di rigore da Basso. Sul dischetto si presenta Eusepi che non sbaglia: Juve Stabia-Vibonese 2-1. Nel finale la squadra campana dilaga: Stoppa fa il diavolo a quattro al limite dell’area seminando il panico tra gli avversari e fa partire un destro che batte Marson per il 3-1 definitivo delle vespe.

Tabellino

JUVE STABIA (4-2-3-1): Dini; Peluso (Davì dal 46° s.t.), Tonucci, Caldore, Panico (Dell’Orfanello dal 37° s.t.); Altobelli, Schiavi; Ceccarelli (Esposito dal 37° s.t.), Stoppa, Bentivegna (Scaccabarozzi dal 41° s.t.); Eusepi (Evacuo dal 41° s.t.).

A disposizione: Russo, Davì, Scaccabarozzi, De Silvestro, Dell’Orfanello, Erradi, Squizzato, Guarracino, Della Pietra, Cinaglia, Esposito, Evacuo.

Allenatore: sig. Stefano Sottili.

VIBONESE (3-5-2): Marson; Suagher, Mahrous, Risaliti; Corsi, Basso (Volpe dal 42° s.t.), Zibert (Bellini dal 31° s.t.), Cattaneo (La Ragione dal 42° s.t.), Blaze (Gelonese dal 18° s.t.); Ngom (Grillo dal 31° s.t.), Curiale.

A disposizione: Mengoni, Polidori, Grillo, La Ragione, Bellini, Volpe, Panati, Carosso, Benkhalqui

Allenatore: sig. Nevio Orlandi.