La cipolla rossa di Tropea sulla maglia della Vibonese: domani la presentazione

«Responsabilità sociale, sport, educazione alimentare, marcatori identitari distintivi e territorio. Sono, questi, gli ingredienti che legano il Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e la Vibonese Calcio in un progetto condiviso di valorizzazione e promozione: gli atleti rosso – blu indosseranno la maglia con il logo del sodalizio calabrese». Così in una nota la società di calcio annuncia la nuova divisa, che avrà come main sponsor il Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP. La nuova maglia sarà presentata alle ore 12 di domani, venerdì 25 febbraio. [Continua in basso]

Ospitato nella sala stampa dello stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, all’incontro con gli operatori dell’informazione interverranno il presidente della Vibonese Calcio Pippo Caffo, il direttore marketing e comunicazione della stessa US Daniele Cipollina, l’allenatore Nevio Orlandi, il presidente del Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP Giuseppe Laria, il vicepresidente della Lega Pro Marcel Vulpis, il presidente del comitato regionale FMSI Calabria Gino Mancuso e l’agronomo Simone Saturnino.