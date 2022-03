A Vibo Valentia il primo torneo di PallaNuotoItalia in Calabria

L’appuntamento è per domenica 6 marzo alla piscina comunale di Vibo Marina. Coinvolte le categorie under 12 e under 14/16

Si svolgerà nella piscina comunale di Vibo Marina il primo torneo PallaNuotoItalia in Calabria. L’appuntamento è per domenica 6 marzo alle ore 9. Il tutto è organizzato e promosso dall’associazione sportiva dilettantistica Penta Vibo, guidata da Daniele Murdà, attuale responsabile regionale del Centro nazionale sportivo Libertas per la disciplina sportiva pallanuoto nonché referente per la regione Calabria dell’organizzazione sportiva PallaNuotoItalia, molto attiva nella pallanuoto nel nord Italia ma che da qualche anno intende svilupparsi anche nel sud Italia attraverso una macchina organizzativa ben collaudata che vanta oggi circa 3000 tesserati con oltre 40 organismi partecipanti. [Continua in basso]

Sono quattro gli organismi sportivi che hanno dato adesione: associazione sportiva dilettantistica Penta Vibo di Vibo Valentia, Italica Sport Srl sportiva dilettantistica di Reggio Calabria, Arvalia nuoto di Lamezia Terme ed il Nautico della piscina comunale di Pizzo. Il torneo è rivolto alle categorie under 12 e under 14/16. La manifestazione – spiegano gli organizzatori – rappresenta il punto d’inizio di un percorso incentrato alla promozione e divulgazione della disciplina sportiva pallanuoto nel territorio regionale.