Tennis, conclusi i master regionali: cinque vibonesi volano a Roma

Si è concluso il Master regionale Tpra che ha visto scendere in campo ben 78 giocatori di tennis provenienti da tutta la Calabria, suddivisi in 8 tabelloni ad eliminazione diretta. Una competizione lunga tre weekend, che è valsa la vittoria per 5 vibonesi che hanno così staccato il pass per il Master nazionale di Roma.

Tanti i successi da incorniciare, a partire dai singolari e più precisamente dalla categoria All Star Maschile: il tennista di casa Fortunato Rizzo, ricevuto il bye al primo turno, ha superato in semifinale nel derby Francesco Caloiero con un doppio 6-4 ed in finale ha lasciato appena 4 giochi a Raffaele Parisi (Tennis ball Vibo).



Vola direttamente a Roma Lucia Saturno (Ct Lamezia) che ha primeggiato nella categoria All Star Femminile. Ad aggiudicarsi la categoria Open Maschile è stato poi Silvio Fiorenza (New Time RC) che ha sorpreso il più quotato tennista di casa Rocco Rizzo al tiè break finale con lo score di 6-3 0-6 7-3. Nell’Open Femminile braccia al cielo per Rosaria Fazzari (Ct Lamezia) che ha battuto la sua compagna di doppio Lidia Macrillò (Tc Corasaniti) con un perentorio 6-1 6-2. [Continua in basso]

Il Limit50 Maschile è stato vinto da Marcello Niesi, il tennista tesserato con il Tennis Club Maierato: sconfitti in sequenza Maurizio Marino (Palaextra) 6-2 6-0, i fratelli Blandino, Paolo e Fabio (Tc Maierato) battuti rispettivamente 6-2 6-2 e 6-2 6-4, aggiudicandosi il podio in finale contro Carlo Lico (Tc Maierato) con un doppio 6-3. Nel Limit50 femminile trionfa Immacolata Rizzuto (Promosport Botricello) che ha avuto la meglio su Danila Laganà (Momenti di Sport RC).



Nei doppi, successo nel maschile della coppia Michele Calabrò (Momenti di Sport)/Fortunato Calabrò (San Roberto RC) entrati in scena in finale hanno vinto sulla coppia Domenico Defina/Antonio Fragalà (Tennis Ball Vibo) in una sfida equilibratissima come recita il punteggio finale di 6-5 6-4. Nel doppio femminile successo per l’affiatata coppia di Reggio Calabria (Momenti di Sport) composta da Emmarita Grasso ed Irene La Puzza che in semifinale hanno battuto la coppia Maria Fazzari (Ct Lamezia)/Lidia Macrillò (Tc Corasaniti) 6-5 6-3. In finale 6-3 6-2 punteggio inciso alla coppia Silvestri Tiziana/Chindamo Gabriella (Tennis Ball Vibo) in quello che ormai è a tutti gli effetti un classico di questa categoria.



Infine trionfano nel doppio misto la coppia Maria Marra/Simone De Caro (Junior Castrovillari) con un doppio 6-2 alla coppia Anna Rombolà/Domenico Defina (Tennis Ball Vibo), 6-4 6-2 al duo Stella Santoro/Rizzo Fortunato (Tc Maierato) e infliggendo un duplice 6-3 alla coppia Clara Solla/Massimiliano Anello (Tc Filadelfia).



Soddisfatti gli organizzatori: «Una bellissima manifestazione, piacevole da organizzare – commenta il presidente del Tennis club Maierato, Enrico Barbieri – complimenti ai nostri tesserati che hanno vinto le loro categorie, ai qualificati per Roma un grande in bocca al lupo. Un doveroso ringraziamento al Tennis Ball di Vibo Valentia per l’ospitalità dei propri campi e allo sponsor Pisani Impianti Tecnologici. Ringraziamo come sempre il fiduciario regionale Tpra Umberto Franza che si è da subito messo a disposizione di tutta la macchina organizzativa che ha permesso l’ottima riuscita».