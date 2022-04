Campionato regionale, la Lory Volley Pizzo sogna la serie C: domani la partita decisiva

La squadra presieduta da Valentina Sarlo ospiterà alle 18:45 la New Fides Libertas di Campo Calabro in una sfida che potrebbe sancire la promozione in caso di vittoria delle napitine

La Lory Volley Pizzo della presidente Valentina Sarlo ospiterà, mercoledì 6 aprile alle ore 18:45 al Palarcobaleno di Pizzo, la New Fides Libertas di Campo Calabro in una sfida che potrebbe sancire, in caso di vittoria delle napitine, la promozione in serie C del campionato regionale di volley femminile. Mister Monopoli ed il suo secondo Simoncelli sono quindi a soli 2 punti dall’ambizioso traguardo della promozione, al primo anno di attività dell’associazione sportiva. [Continua in basso]

Il progetto Lory Volley nasce per dare la possibilità di svolgere attività pallavolistica a tutti coloro che lo desiderino, ma soprattutto si pone l’importante scopo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca in campo oncologico sostenendo tre associazioni di carattere nazionale come la Heal, la Mario Campanacci e la Sassolini Onlus. E in più, Lory Volley non ha fatto mancare il suo contributo alla causa Ucraina sostenendo l’iniziativa della raccolta farmaci e vestiario della Protezione civile di Pizzo.

L’obiettivo sportivo della promozione è sicuramente motivo di orgoglio per tutta la dirigenza, lo staff tecnico e le atlete ma le donazioni effettuate sono, certamente, la cosa di cui vanno più fieri tutti i partecipanti al progetto. Per questo motivo la presidente Valentina Sarlo tiene a «ringraziare tutte le autorità, gli atleti, i genitori, gli sponsor, i collaboratori, la stampa e tutti coloro che in diverse forme hanno contribuito a rendere reale questa idea di “Sport solidale”».