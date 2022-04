Il Comune di Stefanaconi apre le porte alla danza sportiva e lo fa con due atleti di livello mondiale, Darya Suslova e Gregorio Corello, coppia di danza sportiva classe internazionale, attuali coach della Asd Art Dance di Vibo Valentia, iscritta ufficialmente alla Fids (Federazione italiana danza sportiva) unica federazione di danza sportiva riconosciuta dal Coni.



«Si tratta -spiega l’ente – di un’occasione importante che il nostro assessore Emanuele Franzè non si è fatto sfuggire. Dopo due anni in cui abbiamo dovuto fare i conti con una chiusura forzata, che ha costretto i nostri ragazzi ad abbandonare ogni tipo di attività sportiva, pensiamo sia nostro dovere ripartire e dare nuove opportunità di crescita a tutti loro. Abbiamo da subito colto questa opportunità – aggiungono gli amministratori – e pensiamo davvero non vi sia modo più bello della Danza». Maggiori dettagli verranno forniti in occasione dell’incontro previsto per lunedì 11 aprile alle ore 18.00 nell’auditorium della Biblioteca comunale.