Federazione tennistavolo, il vibonese Curello alla guida del Comitato regionale

Da ieri alla guida del Comitato regionale della Federazione italiana Tennistavolo c’è un vibonese. Si tratta di Gregorio Curello, eletto quale nuovo presidente per il biennio 2022-2024. La nomina arriva dopo ben 23 anni alla guida della società di tennistavolo Atlantide di Vibo Valentia. [Continua in basso]

«Sono onorato di rappresentare la Calabria in seno alla Federazione italiana tennistavolo. Penso – commenta Curello – di aver raggiunto questo traguardo nel momento giusto. Sono infatti nel mondo del tennistavolo da quasi 30 anni. Ho fatto parte della Federazione ricoprendo diversi ruoli: atleta, tecnico, responsabile tecnico regionale, delegato Provinciale e da 23 anni presidente della società Atlantide di Vibo Valentia». Un percorso ricchissimo che ha contribuito a formare professionalmente e umanamente Curello: «Credo quindi di avere raggiunto consona esperienza e maturità per guidare la Federazione regionale. Ringrazio tutte le società che mi hanno appoggiato e sostenuto. Rinnovo – conclude – il mio fattivo impegno al fine di contribuire alla crescita e al potenziamento del tennistavolo calabrese».

Per le altre cariche, eletti consiglieri in quota società Antonello Tortorella (Reggio Calabria) e Paolo Cucci (Spezzano Albanese). Consigliere in quota atleti: Maria Grazia Mastroianni (Conflenti), consigliere in quota tecnici: Michele D’Amico (Reggio Calabria).