Pesante sconfitta per la Vibonese: a Campobasso finisce 4-1

Allo stadio “Nuovo Romagnoli” di Campobasso, i padroni di casa ci mettono 45’ per avere ragione di una Vibonese quasi all’ultima spiaggia ma alla fine trionfano per 4-1 e si avvicinano al sogno dei play-off mentre la compagine calabrese è oramai a un passo dalla retrocessione in Serie D. [Continua in basso]

A sbloccare la contesa sono state le reti di Bontà e Bolsius al 44’ e 46’ della prima frazione. Nella ripresa sono arrivati anche i gol di Persia e la doppietta del calciatore olandese Merkaj a rendere ancora più pesante il parziale per l’undici di Orlandi, mitigato solo dalla rete della bandiera di Zappa al 93’, bravo a ribattere in rete una respinta di Zamarion.

Il tabellino

CAMPOBASSO – VIBONESE 4-1



Marcatori: 44’ Bontà, 46’ Bolsius, 16’st Persia, 27’ Merkaj, 47’ Zappa



CAMPOBASSO (4-3-3): Zamarion; Sbardella (21’st Fabriani), Menna (33’st Martino), Dalmazzi, Vanzan; Bontà, Persia (21’st Nacci), Candellori; Liguori (21’st Merkaj), Emmausso, Bolsius (17’st Di Francesco).A disposizione: Raccichini, Coco, Ladu, Rossetti, Giunta Allenatore: Giuseppe Antognozzi

VIBONESE (3-5-2): Mengoni; Risaliti, Suagher, Polidori (30’st Carosso); Corsi, Basso, Zibert, Bellini (1’st Zappa), Grillo (33’ Blaze); Curiale, Spina (30’st Panati).A disposizione: Curtosi, Marson, Alvaro, La Ragione, Cattaneo, Spanò, Punturiero.Allenatore: Nevio Orlandi

Arbitro: Perri di Roma 1.Assistenti: D’Ilario di Tivoli, Landoni di Milano. Quarto ufficiale: Palumbo di Bari

Note: circa 3000 spettatori Corner: 2-0 Recupero: 3’pt e 3’st