Calcio dilettanti, al “Marzano” di Vibo Marina la Super Coppa della Provincia

Sarà il “Marzano” di Vibo Marina a fare da teatro, giovedì 5 maggio alle 17:30, alla 22esima edizione della “Super Coppa della Provincia di Vibo Valentia” organizzata dalla delegazione provinciale della Lega nazionale dilettanti guidata dal presidente Roberto Natale. A contendersi il trofeo l’Asd San Nicola da Crissa che ha vinto il campionato di Seconda Categoria e l’Asd Filandari Calcio che ha trionfato, invece, in Terza Categoria. «Dopo due anni di stop – ha sottolineato in una nota il presidente Natale – vogliamo sia una grande festa dello sport. Un momento per celebrare le società vincitrici dei rispettivi campionati ma anche per salutare e ringraziare tutti i club che con grandi sacrifici hanno dato vita ad una stagione esaltante nonostante i problemi legati alla pandemia e alla conseguente crisi economica». Tra i presenti alla manifestazione di giovedì prossimo, il componente del consiglio direttivo del Cr Calabria, Vincenzo Insardà, il presidente Aia di Vibo Valentia, Nazzareno Manco, e l’assessore allo Sport del Comune di Vibo Valentia, Michele Falduto. [Continua in basso]

Regolamento

In caso di parità dopo i tempi regolamentari, avranno luogo numero due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità si designerà la vincente tramite i calci di rigore come da Regolamento Federale.

Limiti di partecipazione

Nel corso della gara le società hanno l’obbligo di impiegare i calciatori secondo i criteri in vigore nei campionati nei quali hanno partecipato nella corrente stagione sportiva 2021/2022. Sono consentite 5 sostituzioni indipendentemente dal ruolo ricoperto. [Continua in basso]