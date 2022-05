Danza aerea, trionfo della Asd New Let’s Dance di Vibo al Campionato nazionale -Foto

«Ci avevamo sperato, ma non ci aspettavamo risultati così grandiosi. E siamo davvero contenti, anche perché la Calabria e, in particolare Vibo Valentia, confermano di potersi far riconoscere in ambito nazionale per delle cose positive». Angelica Pelaggi, insegnante della Asd New Let’s Dance, a margine delle premiazioni al Campionato nazionale di danza aerea, svoltosi a L’Aquila il 28 e 29 maggio, saluta con entusiasmo il trionfo delle sue allieve. Una delegazione di dieci ragazze tra i 7 ed i 17 anni, qualificatesi dopo i titoli conquistati alle competizioni provinciali e regionali, che – in una competizione che ha visto protagonisti 650 performer provenienti da tutta la Penisola – piazza ben cinque atlete sul podio: tre primi posti, un secondo posto ed un terzo posto. [Continua in basso]

Angelica Pelaggi e Dana Pelaggi

È Ginevra Prestanicola la prima a salire sul gradino più alto, grazie alla sua performance al Cerchio sospeso per la Categoria Emergenti 1 Under 9. Pochi minuti dopo, primo posto nella Categoria Emergenti 2 Under 9, specialità Amaca, per Ludovica Mancari. Titolo italiano, invece, nella Categoria Emergenti 1 Under 9, specialità Amaca, per Arianna Comito. Sfiora il primo posto, aggiudicandosi così “l’argento”, Eliana Russo, nella Categoria Emergenti 2 Under 15, specialità Amaca.

Angelica Pelaggi e Arianna Comito

Terzo posto, infine, per Dana Pelaggi, specialità Cerchio, nella Categoria Emergenti 2 Under 18. «È una grande gioia per tutti – spiega Angelica Pelaggi – È stato un obiettivo che abbiamo inseguito fino in fondo. Ci abbiamo creduto tutti, noi, le famiglie, le allieve, e abbiamo portato a casa un bel malloppo». Le medaglie conquistate consentiranno alle allieve della Asd New Let’s Dance di essere protagoniste alla Coppa del mondo di danza aerea in programma a Roma, nella prestigiosa cornice del Teatro 1 di Cincecittà, dal 9 al 12 dicembre prossimi. [Continua in basso]