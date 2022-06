Il piccolo tennista vibonese Michele Accorinti è campione regionale

Ha conquistato il primo posto nella categoria under 12. E ora lo attende un'altra sfida: la prestigiosa Coppa Belardinelli a Castel di Sangro, in Abruzzo

Il piccolo tennista vibonese Michele Accorinti raggiunge nuovi importanti successi. Classe 2010, si è laureato campione regionale della categoria under 12: il più alto traguardo mai registrato in provincia tra gli atleti di sesso maschile di questa età. E ora lo attende un’altra sfida: Michele è pronto a partire per il centro federale di Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila, dove si disputa la prestigiosa Coppa Belardinelli. Una gara a livello nazionale in cui il giovane vibonese rappresenterà l’intera regione. Dopo, tornerà al Tennis Club Maierato da dove è partito: ad attenderlo vi sono il maestro Giamba e lo staff del circolo, costituito dai fratelli Rocco e Fortunato Rizzo, oltre che il presidente Enrico Barbieri.