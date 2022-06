“Vibo Marina c’è”, successo per la giornata dedicata a sport e ambiente – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

di Rossella Galati



Anche gli atleti del comitato provinciale paralimpico vibonese hanno partecipato alla giornata “Vibo Marina c’è” tra sport e ambiente. Una domenica di festa dedicata ai più piccoli per avvicinarli all’attività fisica ed educarli al rispetto per il pianeta, grazie alla partecipazione delle associazioni del territorio. «Questa iniziativa è nata un po’ per caso parlando con le mamme dei compagni di scuola di mio figlio – ha spiegato il promotore Attilio Fiorillo -. E oggi il sorriso dei bimbi mi ripaga dello sforzo fatto ma anche l’euforia degli adulti. Già mi stanno chiedendo di ripeterla e sicuramente ci daremo da fare tutti quanti insieme».

«A volte non bisogna aspettare che gli altri facciano – ha aggiunto Emanuela Minasi, anche lei tra i promotori dell’evento – noi stessi siamo andati a chiedere all’assessore all’ambiente di poter partecipare per dare valore al nostro territorio, alla nostra Vibo marina». L’iniziativa è stata organizzata in concomitanza con la giornata nazionale dello sport promossa dal Coni. «È stata una giornata in cui i ragazzi hanno socializzato, siamo tornati all’aria aperta, a fare sport come piace a noi» ha concluso il vicepresidente regionale Coni, Giorgio Lico.