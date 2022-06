Serra San Bruno, passi in avanti per l’impianto sportivo polivalente

Passi in avanti a Serra San Bruno per la realizzazione di impianto sportivo polivalente coperto a servizio della scuola media statale in via Scrivo. Il Comune ha infatti ottenuto l’erogazione di un prestito dall’istituto per il credito sportivo dopo la partecipazione nel 2014 all’iniziativa denominata “500 Spazi sportivi” ed è ora in attesa, per poter iniziare i lavori, del parere di conformità da parte del Coni provinciale. Il credito erogato all’ente locale permetterà di costruire una struttura funzionale al territorio al fine di incrementare le attività sportive, formative e didattiche avvicinando i giovani all’attività agonistica.